Onikişubat’taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu

Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ilçede belirlenen 2 noktada satış, 4 noktada ise kesim yapılabileceği duyuruldu. Açıklamada, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşmaması adına vatandaşların kurbanlarını belirlenen kesim noktalarda kesmeleri gerektiği vurgulandı.

Onikişubat Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre ile insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla çalışmalarını koordineli bir şekilde bu yıl da sürdürecek. Belediye ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde kurban satışı ve kesiminin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı. Bu çerçevede kurban kesimi ve satışı için 6 nokta belirlendi. Bu noktalardan 2’sinde satış, 4’ünde ise kurban kesimi yapılabilecek.

Kurban satış yerleri:

Gayberli Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi üzeri Eski Canlı Hayvan pazarı yeri (Kayseri yolu Volkswagen Bayii alt kısmında)

Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası (Malik Ejder Mah. Kumaşır Sokak No: 126)

Kurban kesim yerleri:

Onikişubat Mezbahası: Önsen Mahallesi Önsen yolu üzerinde (Büyükbaş ve küçükbaş kesimi mevcut - Randevu Tel: 0541 392 1353-0530 262 3828)

Efendioğlu Mezbahası: Hacı Mustafa Mahallesi Adana yolu altı Piserro Fabrikası arkası (Büyükbaş ve küçükbaş kesimi mevcut Randevu Tel: 0530 737 8746-0541 611 69 31)

Ilıca Mezbahası: (Büyükbaş ve küçükbaş kesimi mevcut - Randevu Tel: 0536 280 49 21)

Büyükşehir Belediyesi Mezbahası: (Kamet Mesutlar Kuzu Kasabı Mezbahası)

Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut (Randevu Tel: 0344 215 55 44-0532 665 46 03)

Kaçan kurbanlıkların yakalanması ve öteki şikayetler için Alo Zabıta: 153 ve Alo Polis: 155 hatları aranabilecek.