Onikişubat Belediyesi’nden ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinliği

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası’ nedeniyle, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde EXPO 2023 Alanı’nda bir etkinlik düzenlendi.

Uluslararası EXPO 2023 Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Kahramanmaraş’ın önemli mutfak zenginliklerinden biri olan Maraş Paçası ve Maraş İçli Köftesi ile yöresel ürünler tanıtıldı.

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentin yöresel değerlerini ve mutfak kültürünü tanıtmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Türkiye’nin bütün illerinin mutfak kültürleri tanıtılırken, insanların beğenilerine sunuluyor. Bizim Onikişubat Belediyemize de bu anlamda güzel bir görev düştü. Kahramanmaraş’ımızın en önemli mutfak güzelliklerinden bir tanesi olan paça ve içli köftemizi tanıtmaya gayret ettik. Bu güzel memleketin güzel insanlarıyla bu kabil değerlerimizi geleceğe aktarmalı, insanlarımızın beğenisine sunmalıyız. Aslında Kahramanmaraş’ımızın her şeyi var, ama eksik olan ne? O da tanıtım. Bu tanıtım sorunumuzu inşallah EXPO 2023 ile aşacağız. Burada düzenleyeceğimiz gastronomi programlarıyla zenginleştireceğiz ve hem ülkemize hem de uluslararası alanda tanıtacağız. EXPO 2023, bu kabil güzelliklerin tanıtımı için çok önemli bir fırsatı ayağımıza getirecek. Hem ulusal hem de uluslararası alanda milyonlarca insanın gelmesini sağlayacağız. Kahramanmaraş’ın bu kabil uluslararası programlara ihtiyacı var. Ben her yerde diyorum, artık kaldırım belediyeciliği yapmayacağız. Topyekûn olarak hep birlikte şehrimizin marka değerini ulusal ve uluslararası düzeyde üst noktalara taşıyacağız. Bu konuda kararlıyız” dedi.