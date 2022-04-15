Onikişubat Belediyesinden personellere Ramazan kolisi

Onikişubat Belediyesi, saha personeline Ramazan kolisi dağıttı.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her yıl Ramazan ayı nedeniyle saha personellerine gıda yardımında bulunduklarını belirterek, bu yıl da yaklaşık 2 bin 250 saha personeline Ramazan kolisi dağıttıklarını söyledi. Başkan Mahçiçek, “Çocuklarınızla beraber hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizim en değerli çalışanlarımız sizlersiniz. Gerçekten de sizlerin maaşlarını bu güne kadar hiç aksatmadan ödedik. Başka belediyeler gibi yarım maaş öde sonra gerisini alırsın diye herhangi bir şey olmadı. Biliyorsunuz artık mahallede sürekli durma diye bir şey söz konusu değil. Mobil temizlik olarak mahalleye girip çıkacağız. Artık bizlerin medeni bir memleket olmamız lazım bizim neyi nereye koyacağımızı bilmemiz lazım. Evlerden çıkan çöpleri konteynıra koymamız lazım. Sizlerden istirhamımız şu, ‘her toplumun içerisinde yanlış insanlar olabilir. Bu yanlış insanlara dikkat edeceğiz. Kaytaran insanlar benim çalışan arkadaşlarımın emeğini çalıyor. Hep beraber gönülden ve yürekten çalışacağız. Hem memleketimiz, hem belediyemiz hem de insanlarımız için gayret edeceğiz. Bu memleketi hep beraber pırıl pırıl, parmakla gösterilecek yer haline getireceğiz. Dağıtılan paketler hayırlı olsun çocuklarınız ile beraber afiyetle yiyin” dedi.