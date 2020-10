Onikişubat Belediyesi’nden kedi ve kuş yuvaları

Onikişubat Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli yerlerine kedi ve kuşlar için hazırlanan yuvalar yerleştirildi.

Sokak hayvanlarının barınmaları için daha önce çeşitli yerlere yuvalar bırakan Onikişubat Belediyesi kış mevsimi öncesi kedi ve kuşları da unutmadı. Belediye ekipleri, hazırlanan minik yuvaları park, bahçe ve canlıların sık yaşadığı yerlere bıraktı.

Dünyada insanlar gibi diğer canlılarında yaşama hakkının olduğunu ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Dünyamızı birlikte paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanettir. Dertlerini anlatamayan bu savunmasız sokak hayvanları için bir şey yapmak hepimizin görevidir. Vatandaşlarımıza da örnek olmasını diliyor, her bireyin kendi sokağında, sitesinde bir can dostunu görmesini ve sahip çıkmasını temenni ediyorum. Çocuklarımıza da örnek olacağımız bu davranışlarımızla dünyayı daha yaşanır bir yer kılabiliriz. Yaşamak hepimizin hakkı olduğu gibi minik dostlarımızın da hakkı ve onların bizlere ihtiyacı var. Belediye olarak onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.