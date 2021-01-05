Onikişubat Belediyesinden eğitime destek

Onikişubat Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere uzaktan eğitim ile canlı derslere katılabilmeleri için tablet dağıttı.

Vali Hilmi Tolun Ortaokulunda düzenlenen törende açıklamada bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her sene Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor projesi kapsamında 80 bin civarında kitap dağıttıklarını belirterek, "Bunun yanında 5 tane okul yaptık yurtlarıyla beraber. Kırsal mahallelerimize kültür evleri yaptık. Çocuklarımızın bütün masraflarını belediyemiz tarafından karşılanmak üzere kurslar verdik. Pandemi koşulları dolayısıyla uzaktan eğitim ancak maddi imkansızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet dağıtımını gerçekleştirdik. Zor süreçler ancak dayanışmayla aşılabilir. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yatırımdır” dedi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ise, "İnsana yapılan yatırımdan daha değerli hiçbir şey yoktur. Onikişubat Belediyesi sağ olsun hem geçmiş çalışmalarıyla hem de şimdi eğitimin ve eğitimcinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim için çok önemli bir ihtiyaç haline gelen tabletleri öğrencilerimize teslim ettik. Hayırlı olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

Tablet dağıtılan öğrencilerden ortaokul öğrencisi Havva, “Bundan sonra tabletim ile derslerime daha iyi katılım sağlayabileceğim. Belediyemize ve büyüklerime çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Havva’nın babası ise, “Çocuklarımız canlı derslere katılmakta çok zorlanıyordu, telefonla çok verimli bir şekilde bağlanamıyorlardı. Tablet almaya da durumumuz olmadığı için bu tablet dağıtımı çok iyi oldu. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.