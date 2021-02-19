banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Kural’ın yeniden yargılanmasına başlandı
Ahmet Kural’ın yeniden yargılanmasına başlandı
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Nevşin Mengü Pervin Buldan'a açık açık sordu: PKK ile irtibatınız var mı?
Nevşin Mengü Pervin Buldan'a açık açık sordu: PKK ile irtibatınız var mı?
İmamoğlu, Erdoğan'dan onay ve yardım istedi
İmamoğlu, Erdoğan'dan onay ve yardım istedi
banner448

Onikişubat Belediyesi ile üniversitelerin Expo 2023 işbirliği

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 hazırlıkları kapsamında kentteki üniversite rektörleriyle işbirliği sözleşme protokolü imzaladı.

KAHRAMANMARAŞ 19.02.2021, 16:49
2
Onikişubat Belediyesi ile üniversitelerin Expo 2023 işbirliği

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 hazırlıkları kapsamında kentteki üniversite rektörleriyle işbirliği sözleşme protokolü imzaladı.

Onikişubat Belediyesi, Expo 2023 etkinlikleri kapsamında işbirliklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi Rektörlük binalarında gerçekleşen iki ayrı imza töreninde üniversite rektörleriyle birlikte Expo 2023 sözleşme protokolü imzaladı.

Paydaş kuruluşlarla birlikte Expo etkinliklerinin 193 gün devam edeceğini ifade eden Başkan Mahçiçek,“Kahramanmaraşımızın turizmine, ekonomisine, tanıtımına çok değerli katkıları olan Expo 2023 projemizin üniversite tarafıyla ilgili olan kısmı için rektörümüzle bir aradayız. Expo şehrimizi çok üst noktalara taşıyacak olan bir proje. Uluslararası projeler artık futbol müsabakalarıyla sınırlı değil. Birkaç günlük de değil Expo projemiz, 193 gün süreyle devam edecek. Bizim en büyük eksiğimiz olan tanıtımımıza, şehrimizin refah seviyesinin yükselmesine ve ekonomisine ciddi katma değer sağlayacak bir proje. Bu bağlamda üniversitemiz de çok ciddi hizmetler sunacak. Bu sene çeşitli konferanslar düzenleyerek hem ulusal hem de uluslararası düzeyde üniversitemizin Expo’muza davetini sağlayarak hem de Expo döneminde kurgulayacağımız yarışmalarla ilgili jüri olarak değerli katkıları olacak. Çok önemli çalışmalar icra edecek üniversitemiz de teveccüh gösterdiler sağ olsunlar. Rektörümüz de yardımcıları da buradalar. Yaptığımız tüm faaliyetler Kahramanmaraş için. İnşallah şehrimizi bu çapta projelerle buluşturarak çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Değerli rektörlerimize .elediyemiz adına bizimle işbirliği noktasında gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için de güzel çalışmalar olacağına inanıyorum” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’da, “Bilindiği üzere Expo 2023 projesi ile Kahramanmaraş’ın bir dünya şehri olduğunu herkese göstermiş olacağız. Onikişubat Belediyemizle Uluslararası Bahçecilik sergisi protokolünü imzalamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu protokol kapsamında biz üniversite olarak Expo 2023 projesinin tanıtımında ve protokolde yazan görevleri yerine getireceğiz” dedi.

İstiklal Üniversitesi Rektörü Sami Özgül ise, “İstiklal Üniversitesi’nin Expo 2023’e katkıda bulunması benim için büyük bir şeref. Expo 2023 ülkemiz ve kentimiz için çok önemli bir proje. Bu projenin Kahramanmaraş’a alınmasında başkanımız ev çalışma arkadaşlarını canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Atılan imzalar ve iyi dilek temennileri sonrası program noktalandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 22 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16