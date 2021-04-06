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Okay: "Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Gençlerimizi geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Bu sebeple onların her zaman destekçisiyiz ve yanındayız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 06.04.2021, 15:03
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Okay: "Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Gençlerimizi geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Bu sebeple onların her zaman destekçisiyiz ve yanındayız” dedi.

Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek kurslar hakkında bilgi alan Başkan Okay, geleceğimizin teminatı olan gençlerin kendilerini geliştirmeleri, eğitimlerine katkılarını artırmaları adına çok çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi. Pandemi dolayısıyla durdurdukları bu kurs faaliyetlerine yeniden başladıklarını belirten Okay, "Şu anda merkezimiz kurs kayıtlarını sürdürmektedir. Öğrencilerimiz buraya gelerek detaylı bilgileri edinebilirler. Bizler onların her zaman yanındayız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Onların eğitimleri ve sosyal aktiviteleri bizler için son derece önemlidir. Bu yönde çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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