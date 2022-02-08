Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri için şehre gelen misafirler, Mutfak Müzesi’ni görmeden gitmiyor.

Kahramanmaraş’a ziyarete gelen misafirlerin uğrak mekanlarından Mutfak Müzesi’nde 12 Şubat yoğunluğu yaşanıyor. Şehrin mutfak kültürünü misafirlerine sergileyen Mutfak Müzesi, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “İlk restorasyon çalışmamız olan Mutfak Müzesi, Kahramanmaraşımızın ziyaretçi bakımından en fazla ziyaret edilen ve ilgi gören mekanı oldu. Özellikle bu günlerde kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında başka şehirlerden ve ilçelerimizden gele misafirlerin en çok ziyaret ettiği yer oldu. Mutfak Müzemiz Kahramanmaraşımızın mutfak kültürüne ışık tutan önemli argümanlara sahiptir. Şehrimize gelen misafirlerin bunu öğrenmesini önemsiyoruz. Malum günümüzde gastronomi turizmi oldukça yaygın. Şehrimizin mutfak kültürü de çok zengin ve çeşitlidir. Bu çeşitliliği ve zenginliği tanıtmak istiyoruz. Bu sebeple Mutfak Müzemizde çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz" dedi.