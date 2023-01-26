MHP’li eski vekilin ağabeyi ve yengesi son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Kahramanmaraş 24. Dönem Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği aktarılan ağabeyi Metin ve yengesi Naciye Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Dedeoğlu çiftinden haber alamayan yakınları yaşadığı eve geldi. Evin içine giren yakınları Metin (69) ve Naciye Dedeoğlu’nu (72) yatakta hareketsiz halde bularak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi hastane morguna kaldırılarak otopsi yapıldı. Doğağlgaz nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybettikleri değerlendiren Dedeoğlu çifti için bugün cenaze töreni düzenlendi.Ulu Camii’de kılınan cenaze namazına sonrası çiftin cenazesi Dedeoğlu çifti Şeyhadil Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine çiftin yakınları, ailesi, MHP 24. Dönem mMilletvekili Mesut Dedeoğlu, bazı partilerin siyasi temsilcileri, eski ve yeni milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.