MASKİ, deprem bölgesinde

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, deprem bölgesinde görev yapan MASKİ ve Şehzadeler Belediyesi ekipleri ile bir araya geldi, çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta da yaraların sarılması için tüm ekipleri ile çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, depremin acı simgelerinden biri haline gelen Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesinde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde takip etti. MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgi alan Genel Müdür Burak Aslay, bölgede görev yapan Şehzadeler Belediyesi ekipleri ile de bir araya geldi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kahramanmaraş’ta görev yapan personel ile bir araya geldiği programda, Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi AFAD Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Afyon Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ile de görüşerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

“İlk günden itibaren tüm ekiplerimiz ile bölgenin hizmetindeyiz”

Genel Müdür Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla depremin ilk dakikalarından itibaren tüm ekiplerimizi koordine ederek, bölgeye gönderdik. Kahramanmaraş’ta da yaraların sarılması İçin iş makinelerimiz, araçlarımız ve personellerimiz şu an da görevlerini sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı alanlarda enkaz kaldırma işlerinin başlaması ile diğer tüm birimlere bu noktada yardımcı oluyoruz. Ekiplerimize görev verilen binalarda Şehzadeler Belediyesi ve diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. MASKİ olarak hızla enkaz kaldırma çalışmalarını tamamlayıp bölgedeki hasarın bir an önce giderilmesi için canla başla mücadele veriyoruz” dedi.