Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Erasmus projesiyle kente gelen Makedonyalı öğrencilere dondurma şov yaptı.

30 kişilik ekibe dondurma şov gerçekleştiren Kervancıoğlu, öğrencilere ve öğretmenlere dondurma ikram etti.

Kervancıoğlu, "Kahraman şehrimize gelen misafirlerimizi tesislerimizde misafir ediyoruz. Bugün ise Makedonya’dan kıymetli öğrencilerimiz bizleri ziyaret ettiler. Şehri geziyorlar, doğal lezzetlerimizi tadıyorlar. Burada dondurmamızı hem kestik hem de ikram ettik. Şehrimiz hakkında bilgiler verdik. Kardeşlerimizi misafir etmekten çok mutlu olduk" dedi.

Grup olarak bu şehre vefa borcunu ödemek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kervancıoğlu, "Şehrin tanıtımı konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 30 ülkede şehrimizi ve ülkemizi tanıtmak. Sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.