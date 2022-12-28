Mahçiçek:"8 yılda 2 milyar 41 milyon TL’lik yatırım yaptık"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “8 yıllık süreçte ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle 950 milyon TL kaynak üreterek, 2 milyar 41 milyon TL’lik yatırımlarla Onikişubat’ın çehresini değiştirdik” dedi.

Başkan Mahçiçek, 2022 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı çerçevesinde kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen toplantıya basın mensupları yoğun ilgi gösterirken, Başkan Mahçiçek misafirlerini tek tek karşıladı. 2014-2022 yılları arasındaki yatırım ve projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023 ve yeni projelere ilişkin bilgiler verdi.

Yılsonu olması dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2022 yılını değerlendirmek istediklerini belirten Başkan Mahçiçek, “Birkaç gün sonra yeni bir yıla gireceğiz inşallah, şehrimizin siz değerli basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2022 yılı boyunca yaptığımız çalışmaları ve biraz daha genişletip 2014 yılından bu yana yaptığımız hizmetleri anlatmak istedik. Kahramanmaraş güzel bir memleket, siz de bu memleketin basın mensupları olarak güzel insanlarısınız. Karşılıklı olarak aramızda güzel bir muhabbet köprüsü var, tabi ki sevmeyen de olacaktır bu normaldir. Bizim bir ayrımcılığımız veya ötekileştirmemiz olmaz. Bu vesileyle hepinize yeni yılda aileniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizle beraber sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı bol kazançlar temenni ediyorum. Cenab-ı Hakk hiç birinize kaza bela vermesin İnşallah” dedi.

Onikişubat Belediyesi olarak 8 yılda 2 milyar 41 milyon TL değerinde yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Mahçiçek, “Geride bıraktığımız 8 yılda, ulaşım ve alt yapıya 1 milyar 373 milyon TL, eğitim ve kültür yatırımlarına 85 milyon TL, spor yatırımlarına 65 milyon TL, sosyal yardımlara ise 33 milyon TL yatırım yaptık. Yeni projelerimizi 2023 yılı içerisinde en güçlü şekilde Onikişubat’a kazandıracağız. Bir diğer vizyon projemiz Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni 2023 yılında hayata geçirerek, vatandaşlarımızın deniz özlemine son vereceğiz. Bu projemiz, Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve 4 milyon metrekarelik alanda yapacağımız tarihi bir çalışmadır. Aynı zamanda ilçe merkezinde ne varsa, kırsalda da o olsun ve vatandaşlarımız kolaylıkla istifade edebilsin diye kırsal ve merkezi mahallelerimize yeni tesisler kazandıracağız. Dikkat çekmek isterim ki, belediyemize 2014-2022 yılları arasında İller Bankası’ndan kişi başına düşen gelir 1 Milyar 91 milyon TL’dir. Buna ek olarak Onikişubat Belediyesi olarak 950 milyon TL kaynak ürettik ve toplamda 2 Milyar 41 Milyon TL yatırım yaptık. İlçe belediyesi için muazzam bir rakamdır ve halkımıza hizmet edebildiğimiz için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyecilik hizmetlerini ve yatırımlarını ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’le çok daha ileri boyutlara çıkaracaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, geleceği şekillendirecek vizyoner projelerle Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmaya hazırlandıklarını söyledi. Başkan Mahçiçek, şunları kaydetti:

“EXPO 2023 projemizin videosunu hep seyrediyorum, her seyrettiğimde de biraz daha heyecanlanıyorum. Bunu bir ilçe belediyesinin yapması çok zor. Ayrıca projenin içerisinde sürekliliği sağlamak için eklenen yeni projeler de çok önemli. Antalya’da bu eksikliği yapmışız, yani sürekliliği sağlayamamışız. EXPO 2023’ün içerisinde 365 gün boyunca insanların ziyaret etmesini sağlayacak önemli projeler var. Söz gelimi, yılda en az 300 bin kişinin ziyaret edeceği Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi, her gün binlerce insanın geleceği 50 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı açık AVM, Nikah Sarayı, 70 bin metrekarelik devasa bir havuz, eğlence alanları, hobi evleri ve şehrimizin yöresel ürünlerinin sergileneceği Arasta Çarşısı var. Bazen duyuyoruz, ne yaptılar ki, kaç para harcadılar diye söylüyorlar. İddia değil bu bir gerçek, gelin görün, bugüne kadar böyle bir proje Türkiye’de yok. Bir bilen varsa hep beraber konuşalım, istişare edelim.”