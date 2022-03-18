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Mahçiçek: "Kahramanmaraş’a 4 milyon metrekarelik deniz yapacağız"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, lise öğrencileriyle buluştuğu etkinlikte, “Bizim Kahramanmaraş’la ilgili hayallerimiz var. Bu anlamda şehrimizin geleceğini daha güçlü ve güzel temeller üzerinde inşa etmeliyiz. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız. EXPO 2023’ün yan tarafında 4 milyon metrekarelik bir deniz yapacağız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 18.03.2022, 12:52
Mahçiçek: "Kahramanmaraş’a 4 milyon metrekarelik deniz yapacağız"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, lise öğrencileriyle buluştuğu etkinlikte, “Bizim Kahramanmaraş’la ilgili hayallerimiz var. Bu anlamda şehrimizin geleceğini daha güçlü ve güzel temeller üzerinde inşa etmeliyiz. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız. EXPO 2023’ün yan tarafında 4 milyon metrekarelik bir deniz yapacağız” dedi.

Başkan Mahçiçek, Kariyer Günleri programı çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelerek hem tecrübelerini aktardı hem de EXPO 2023 Projesi’ni anlattı.

“Rüya gibi bir proje değil mi gençler, bittiğinde gerçek olacak” diyerek EXPO’yu anlatan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın Onkişubat Belediye olarak dünya fuarı olarak bilinen EXPO’yu önemli çalışmalar neticesinde şehrimize kazandırdık. Biliyorsunuz uluslararası etkinlikler daha çok sportif alanlarda oluyor, Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası gibi. Bu EXPO’lar geçmişten bu yana yapılıyordu ama son yıllarda yeni bir kavram haline geldi ve düzenlendiği ülkenin değerlerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katılımcılara tanıtmayı amaçlıyor. Bizim EXPO’muz bahçecilik alanında ve ana teması da ‘Doğa dostu şehir ve duyarlılık’ olarak belirlendi. Projemizde gördüğünüz gibi yemyeşil bir yaşam alanı ve mükemmel projelerle Kahramanmaraş’ımızı ve Türkiye’mizi dünyaya tanıtacağız. Bizim öngörümüze göre bu EXPO’ya en az 50 ülke katılacak. Ülkemizin içinden de hem kamu kurumları hem üniversiteler hem de STK’lar katılacak. Şimdiye kadar 24 ülke katılacağını bize bildirdi. Önümüzde bir sene gibi bir süre var, bu süreye kadar en az 50 civarında ülke katılım sağlar diye tahmin ediyoruz” dedi.

“Şehrimizin geleceğini daha güçlü temeller üzerinde inşa etmeliyiz”

“Bizim Kahramanmaraş’la ilgili hayallerimiz var” diyen Başkan Mahçiçek, şöyle devam etti:

“Bu anlamda gördüğümüz eksikleri bertaraf edip, şehrimizin geleceğini daha güçlü ve güzel temeller üzerinde inşa etmeliyiz. Kahramanmaraş’ımızın her şeyi vardı, sanayisi var, kültürü var, doğal güzellikleri var ama tanıtım noktasında da büyük eksikliği vardı. Türkiye nüfusunun yüzde 99’u Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile bilmiyordu. Böyle bir eksiğimiz vardı. Bu eksikliği nasıl telafi edebiliriz diye düşündük ve böylesine önemli bir uluslararası projeyi buraya taşımamız gerektiği kanaatine vardık. Kahramanmaraş’ımıza kazandırmak için lobi faaliyetleri yürüterek, 62 ülkenin tamamının oyunu almayı başardık ve görüyorsunuz ve şükürler olsun ki aldık. İnşallah 2023 yılının Nisan ayında EXPO’muzun açılışını yaptığımızda 6,5 aylık dönemde 2 milyondan fazla insanın şehrimize geleceğini tahmin ediyoruz.”

“4 milyon metrekarelik bir deniz olacak”

Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile Kahramanmaraş’a 4 milyon metrekarelik bir deniz kazandıracaklarını ifade eden Mahçiçek, “Kılavuzlu Köprüsü’nün alt tarafında yazın sular çekildiğinde bir çevre felaketi yaşanıyordu. Ama kışın burası sularla dolar, deniz olurdu. Şimdi bu çevre felaketini önleyeceğiz. Bu alanla ilgili çok güzel bir projemiz var. Ceyhan Nehri’nin en dar kısmına Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız suyu tutmak için. 434 kodunda suyu burada tutacağız. Önce kirliliği temizleyeceğiz. Suyu burada tuttuğumuz zaman 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Sonra bu denizin etrafına çok katlı olmayan yerleşim alanları yapacağız. Bir marinamız olacak, tekneler park edebilecek ve tekne gezileri yapılacak. Çevresinde eğlence alanları olacak, piknik alanları, oturma grupları yer alacak. Yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Suyun üzerinde su sporları aktiviteleri de yapılacak. Projemiz tamam, her şey hazır İnşallah Kahramanmaraş’a deniz getireceğiz. Bizim öngörümüze göre 150 bin insanımızın yaşayacağı yeni bir şehir inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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