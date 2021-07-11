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Lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti
Kahramanmaraş’ta yol kenarında kullandığı aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti.
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2021, 20:20
Kahramanmaraş’ta yol kenarında kullandığı aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Andırın- Kadirli yolunda trafik denetimleri sırasında lastiği patlayan ve yolda kalan bir sürücü gördü.
Sürücünün yardım talebini geri çevirmeyen ekipler, aracın lastiğini değiştirdi.Sürücü yapılan yardımdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.