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Lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti

Kahramanmaraş’ta yol kenarında kullandığı aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti.

KAHRAMANMARAŞ 11.07.2021, 20:20
Lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti
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Kahramanmaraş’ta yol kenarında kullandığı aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Andırın- Kadirli yolunda trafik denetimleri sırasında lastiği patlayan ve yolda kalan bir sürücü gördü.

Sürücünün yardım talebini geri çevirmeyen ekipler, aracın lastiğini değiştirdi.

Sürücü yapılan yardımdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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