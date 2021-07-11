Kahramanmaraş’ta yol kenarında kullandığı aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Andırın- Kadirli yolunda trafik denetimleri sırasında lastiği patlayan ve yolda kalan bir sürücü gördü.

Sürücünün yardım talebini geri çevirmeyen ekipler, aracın lastiğini değiştirdi.

Sürücü yapılan yardımdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.