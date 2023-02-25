Kütüphaneciler deprem bölgesinde çocukları neşelendiriyor

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi görevlileri, gezici kütüphane aracıyla deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklerle depremzede çocukları neşelendiriyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından çocuklar için deprem bölgelerinde başlatılan etkinliklere, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesine ait gezici kütüphane aracı da katıldı. Görevliler, çocuklarla birlikte oyunlar oynuyor, kitap okuyor, çizgi film izleyerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde koordinatör olarak görevlendirildiğini ve bu alanlarda farklı illerden gelerek görev alan gezici kütüphane araçlarında yapılan etkinliklerin takibini yürüttüğünü ifade etti. Akarslan, “Kurum personelleriyle birlikte afetzede çocuklarımızın acılarını ve yaşadıkları travmayı unutturmak için bölgede ekibimiz seferber oldu. Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerle, zengin kütüphanemizle ve hediyelerle onların gülümsemelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.