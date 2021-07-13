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Kurban pazarında uzun boynuzlu keçilere ilgi büyük

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

KAHRAMANMARAŞ 13.07.2021, 13:24
Kurban pazarında uzun boynuzlu keçilere ilgi büyük
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Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Onikişubat ilçesindeki canlı hayvan pazarında özellikle uzun boynuzlu ve Alageyik cinsi keçiler ilgi görüyor.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, "Doğal beslenen hayvan her zaman lezzetli olur. Çevre illerimize göre kentimizde fiyatlar uygun. Keçilerin kilogram fiyatı 30 ile 33 lira arasında satılırken, koyunlar ise 33 ile 35 lira arasında satışa sunuluyor” dedi.

Vatandaşların hayvanın kanını görerek kan akıtmalarını öneren Uyduran, “Kurbanın amacı kan akıtmaktır ve bu kanı görerek kurbanların kesilmesini öneriyorum” dedi.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri ise canlı hayvan pazarına gelerek kurban satıcılarını dolandırıcılara ve sahte para konusunda uyardı.
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