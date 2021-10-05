Küçük Eylül kedi evine kavuştu

Kahramanmaraş’ta, evlerinin yanına kedi evi isteyen 8 yaşındaki Eylül Sultan Şanlan’ın hayali gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta bir süre önce 8 yaşındaki Eylül Sultan Şanlan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e bir mektup yazarak hayvan sevgisini dile getirmiş ve bir de talepte bulunmuştu. Yazdığı mektupta, “Hayrettin Güngör amca, babamdan kedi istemiştim ama kedi evi olmadığı için almadı. Annem de ev kirlenir diye evin içine almıyor. Kedileri çok seviyorum. Sizden evimizin yanına kedi evi istiyorum. Komşumuz doktor amca kedilere yem alacak. Kuşlar için de yuva yapabilir misiniz?” talebini ileten küçük Eylül’ün hayali gerçekleştirildi.

Şanlan ailesinin Gazipaşa Kışlası Mahallesi’ndeki evini ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, Eylül’e 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sürpriz yaparak hazırlanan kedi evini teslim etti. İçinde bir de yavru kedi bulunan yuvayı teslim alan Eylül, ona "Şans" ismini verdi.

Başkan Güngör yaptığı açıklamada, “Eylül bize bir mektup yazmıştı. Bugün kedi evimizi ve yavru kedimizi Eylül’e teslim ettik. Tabi Hayvanları Koruma Günü bir gün içine sığdırılmamalı. Onların da bir can olduğu, bizlere emanet olduğu unutulmamalı” ifadelerini kullandı.