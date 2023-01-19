Köy köy gezip gönüllere dokunuyorlar

Kahramanmaraş’ta gönüllüler, köy köy gezerek çocukları, yaşlıları ve engellileri ücretsiz tıraş ederek yüzlerini güldürüyor.

Elbistan ilçesinde gönüllüler, kendi imkan ve çabalarıyla sınırsız ve ücretsiz olmak şartıyla kırsalda olan köylere gidip engelli bireyleri , yaşlı insanları ve çocukları tıraş ediyor. Örnek bir davranış sergileyen gönüllerin yaptığı çalışma takdir topluyor.

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren erkek kuaförü Hüseyin Polat" Biz gönüllüler olarak kendi imkan ve çabalarımızla ’Gönül Bağı’ adlı projemizi hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz proje ile ücretsiz olarak uzak olan tüm köylere giderek orada bulunan yaşlı insanları, engelli bireyleri, kız ve erkek çocuklarını traş ederek bir nebze de olsa onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.