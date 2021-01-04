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Korona mutluluklarına engel olmadı
Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılı içerisinde ilçede bin 800 çiftin dünya evine girdiğini açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2021, 16:37
Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılı içerisinde ilçede bin 800 çiftin dünya evine girdiğini açıkladı.
Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılının girmesiyle dünya genelinde patlak veren pandemi sürecine rağmen ilçede nikah organizasyonların devam etti. Pandemi tedbirlerini en üst düzeyde tutan Dulkadiroğlu Belediyesi, çiftlerin sağlığını da göz önünde bulundurarak nikah işlemlerini yıl boyu sürdürdü.Sevginin her engeli aşacağını söyleyen ve dünya evine giren çiftlere mutluluk dileyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Geride bıraktığımız yılda toplamda bin 800 çiftimizin nikahını kıydık. Onların sağlığını da düşünerek nikah sarayımızda pandemiye uygun bir düzen aldık. Bu düzen çerçevesinde yıl boyu nikah faaliyetlerimizi sürdürdük. Ben tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum. İnşallah 2021 yılı pandemiden uzak sağlıklı ve huzurlu bir yıl olur” dedi.
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