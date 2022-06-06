banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Kocabor Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Kahramanmaraş’ta Göksun ilçesindeki Kocabor Şelalesi ziyaretçilerin akınına uğruyor.

KAHRAMANMARAŞ 06.06.2022, 14:04
Kocabor Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Kahramanmaraş’ta Göksun ilçesindeki Kocabor Şelalesi ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, doğa yürüyüşü etkinlikleri ile vatandaşları şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler doğal manzarasıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Göksun Kocabor Şelalesi’ni ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler toplamda 8 kilometrelik mesafe kat etti.

Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar, çektikleri fotoğraflarla da hatıralarını ölümsüzleştirdi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu