KMTSO’dan taksitli ticari kredi anlaşması

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Şekerbank T.A.Ş arasında "Taksitli Ticari Kredi Anlaşması" imzalandı.

Oda üyelerine yönelik olarak 36 aya varan vadelerde, aylık eşit taksit ödemeli kredi imkanı sunan anlaşmayı KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Şekerbank Kahramanmaraş Şube Müdürü Aydın Şarkuş imzaladı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu burada yaptığı konuşmasında, “Protokol sonrasında oda üyesi iş insanlarına daha indirimli daha ucuz daha özel imkanlar tanıyan bir kredi paketi sunulacak. Umarım bu paket zor günlerde sıkışık durumda olan kendini kurtarmak isteyen arkadaşlarımıza fayda sağlar. Kredi kullanmak, faiz ödemek çok severek yaptığımız işler olmasa da ticari hayatın içerisinde maalesef zaman zaman bunları yapmak durumundayız. Çünkü ticaret canlı bir mekanizma ve her gün yaşamak zorunda. Bazı aksaklıkları da bu şekilde gidermek mümkün” ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında, ihtiyaç olması durumunda tahsis edilmiş limitler dahilinde borçlu cari hesap, spot, iskonto kredileri de kullandırılabilecek. Kredilere uygulanacak faiz oranı, bankanın mevcut liste fiyatlarından indirimli olarak uygulanacak.