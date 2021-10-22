KMTSO Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerini tanıtıyor

Antalya’da gerçekleştirilen ve bu yıl 11’incisi düzenlenen "Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX" ANFAŞ Fuar Merkezi’nde oluşturulan stant ile Kahramanmaraş’ın yöresel ürünleri ve gastronomi kültürü katılımcılara tanıtıldı.

’Sizin Oraların Nesi Meşhur?’, ’Bir Adımda Anadolu’ sloganlarıyla ANFAŞ’da düzenlenen fuara, Türkiye’nin 81 ilinden milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve yöneticiler ve yöresel ürünler pazarında faaliyet gösteren temsilciler katıldı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu fuar hakkında yaptığı değerlendirmede, YÖREX’te Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyerek, Kahramanmaraş’ın tescilli ürünlerinin tanıtımı için çalışmalarını sürdürdüklerini, bu alanda yeni nesil pazarlamaya geçişin başladığını ve bu fuarların yeni nesil pazarlama bakımından önemli bir platform olduğunu vurguladı. Balcıoğlu, “Köklü geçmişiyle, kültür ve doğal güzellikleriyle Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Kahramanmaraş, yöresel ürünleriyle de Türkiye’nin gözbebeğidir. ‘Maraş Dondurması’ ve ‘Maraş Biberi’ başta olmak üzere şehrimizin 18 tescilli ürünü bulunuyor. Bu ürünlerimizi tanıtmak amacıyla YÖREX fuarında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerimizi aldık. Ekonomisi büyük ölçüde tekstil sanayiine dayalı Kahramanmaraş’ın gıda başta olmak üzere yöresel ürünlerinin de marka gücünün artırılması ve pazar payının yükseltilmesi öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Fuarda şehrimizi ve ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtmak üzere gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Burada Kahramanmaraş’ın kültürel, tarihi ve yöresel tüm değerlerini sergileyerek geçmişi ve geleceği ile kentimizi en güzel şekilde tanıtacağız” dedi.