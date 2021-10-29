Kitap fuarını 100 bin kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “150 civarında yayınevi ve 200 yazarla Türkiye’nin en büyük fuarlarından birine ev sahipliği yapıyoruz. Bugüne baktığımızda çevre şehirlerimizden de gelen yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladık. Pazar gününe kadar 250 bin kişinin fuarımızı ziyaret edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Güngör eşi Leyla Güngör ile KAFUM’da düzenlenen 7’nci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nı ziyaret etti. Kültür stantlarını ziyaret ederek başlayan Güngör, ardından fuara katılan miniklere Büyükşehir Kültür Yayınları çizgi romanları hediye etti.

Daha sonra yayınevleri temsilcileri ve katılımcı yazarlarla bir araya gelen Güngör, alandaki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Güngör, “Geçtiğimiz hafta Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri gerçekleştirdik. Şiir ve edebiyatın başkenti olarak önemli programlar yaptık. Akabinde de kitap fuarımızın 7’incisini açtık. Bugüne baktığımızda 100 bin rakamına ulaştığımızı görüyoruz. Bu ilgi de bizi ziyadesiyle memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

‘Pazar gününe kadar 250 bin ziyaretçi’

Açıklamasının devamında fuardaki toplam ziyaretçi hedefini belirten Başkan Güngör, “Kitap fuarımız Pazar gününe kadar devam edecek. Öyle tahmin ediyorum ki bu sene hedeflediğimiz 250 bin ziyaretçi sayısına ulaşmış olacağız. Özellikle Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman gibi komşu şehirlerimizden çok önemli katılım olduğunu görüyoruz. Pandemi kısıtlılıkları dolayısıyla geçtiğimiz yıl gerçekleştiremediğimiz etkinliği İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek sürdürmüş olacağız” diye konuştu.

Düzenlenen programların UNESCO hedefine de katkı sağladığını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızdaki en önemli değerlerimizden biri de şiir ve edebiyat. Bu değerimizi tüm dünyada duyurmak istiyoruz. Yedek listeye dahil olduğumuz UNESCO Edebiyat Şehirler Ağına yolculuğumuz iddialı şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda asıl listeye dahil olarak, bu potansiyelimizi uluslararası arenada da tanıtmış olacağız. Ben tekrar katılım sağlayan tüm yayınevlerine, yazarlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Herkesi Kahramanmaraş kitap fuarına bekliyoruz” dedi.