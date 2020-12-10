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Kısıtlamada polislere salep ikramı

Kahramanmaraş’ta hayırsever bir vatandaş, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis memurlarına salep ikramında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 10.12.2020, 13:08
Kısıtlamada polislere salep ikramı

Kahramanmaraş’ta hayırsever bir vatandaş, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis memurlarına salep ikramında bulundu.

Hava ısısının düştüğü kısıtlamanın olduğu akşam saatlerinde polis memurlarına sıcak salep ikramı eden İsmail Bağrıaçık, “Daha iki gün önce elim bir olay sonucu bir polis memurumuzu şehit verdik. Ben ve arkadaşlarımda polislerimizin yayında olmak istedik. Onların hepsine salep ikramında bulunduk. Onlar bizim için çok değerli. İkram önemli değil ama ortak bir bağ kurmak için bu soğuk günde sıcak bir ikram yapmak istedik. Bizim için yılmadan, bıkmadan, usanmadan 7 gün 24 saat ayaktalar. Onlara bu yaptığımız az bile” dedi.
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