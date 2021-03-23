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Kırsal mahalle yolları yenileniyor

Kahramanmaraş’ta Baydemirli ve Çatmayayla mahallelerine ulaşım sağlayan 5,5 kilometrelik yol yenileniyor.

KAHRAMANMARAŞ 23.03.2021, 16:24
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Kırsal mahalle yolları yenileniyor

Kahramanmaraş’ta Baydemirli ve Çatmayayla mahallelerine ulaşım sağlayan 5,5 kilometrelik yol yenileniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli ve Çatmayayla Ümmetler Obası mahalle yolu iyileştiriliyor. Yağışlar nedeniyle deforme olan ve ulaşımın zorlaştığı toplamda 5,5 kilometre uzunluğundaki yolda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mahalleleri birbirine bağlayan hattın deforme olmuş kısımları, tesviye ve silindir uygulamalarıyla düzenleniyor.

Yapılan açıklamada, arterdeki uygulamaların büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.
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