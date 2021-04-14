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Kılavuzlu Millet Bahçesi’ne 70 milyon yatırım

Kahramanmaraş’ta Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 14.04.2021, 13:45
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Kılavuzlu Millet Bahçesi’ne 70 milyon yatırım

Kahramanmaraş’ta Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirilen Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde çalışmaları devam ediyor. Kılavuzlu Millet Bahçesinin içinde göl restoranı, spor alanları, Osmanlı Bahçesi, amfisi, çiçek bahçeleri ve kafeleri olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “TOKİ işbirliğiyle başlattığımız yatırımımız devam ediyor. Kılavuzlu Millet Bahçemiz içinde çeşitli sosyal donatı alanları olan, hemşehrilerimizin doğayla kucaklaşabileceği, restoranları, kafeleri, suni göletiyle modern bir mesire alanı olacak. Bu yatırımımızın hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımıza, şehrimize hayırlı olsun” dedi.
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