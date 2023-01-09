Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Kahramanmaraş’ta yağma ve istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki şahıs yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hapis cezası kesinleşen şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Polisin çalışmasında yağma suçundan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. ile cinsel istismar suçundan 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan İ.K. tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.