Kesim tesisi’nde çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde yapımını tamamladığı millet meydanı, altyapı ve asfalt çalışmalarının ardından ilçede yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Ekinözü ilçesine yeni kesim tesisi kazandırılıyor. Temel kazısı tamamlanan kesim tesisinde betonarme uygulamalar için hazırlıklar gerçekleştiriliyor. 1,5 Milyon TL’lik yatırımla 2 dönüm alan üzerine inşa edilecek kesim tesisinde kesim odaları, soğuk hava deposu, sakatathane ve hayvan kabul alanları yer alacak. Tesiste bulunacak birimlerle kesimlerin daha modern ve hijyenik şartlarda yapılması planlanıyor. Modern kesim tesisi tamamlandığında ilçenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak.