Kervancıoğlu’dan gençlere tavsiye: "Kendi işinizi kurup paranızı kazanın"

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, kariyer söyleşisinde gençlere, “Babanızın işine güvenmeyin arkadaşlar. Simit satın, su satın, kendi işinizi kendiniz kurun kendi paranızı kazanın” dedi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde öğrencilerle kariyer söyleşileri programında bir araya gelen Kervancıoğlu, gençlere tavsiyelerde bulundu.

İnsanların her zaman hedefi ve hayali olması gerektiğini ifade eden Kervancıoğlu, “Kendine hedef koyuyorsun. O zamanlar düşünün sabahleyin gelirdik biz akşam gecelere kadar çalışırdık. Anne baba sormazdı oğlum niye bu kadar çalıştın? Öğrenciler aslında burada anne babalara ben çok hata buluyorum. Her kariyer gününde, her konuşmamda bunu söylüyorum. Bu gençler pırlanta gibi bir gençler. Lütfen rica ediyorum sizlere akıllı insanlarla oturun. Akıllı adamlarla her zaman vakit geçirin. Boş insanlarla vakit geçirmeyin” diye konuştu.

Gençlere kendi işlerini kurmalarını tavsiye eden Sami Kervancıoğlu, şöyle devam etti:

“Babanızın işine güvenmeyin arkadaşlar. Simit satın, su satın, kendi işinizi kendiniz kurun. Lütfen rica ediyorum buradaki hocalarımız veya büyükleriniz veya anneleriniz, babalarınız bir şeyler anlatıyorsa lütfen bunu dinleyin. Burada tabii bizim solumuzun yettiği kadar, ulaşabildiğimiz kadar üniversitelerde inşallah konferansımızı devam edeceğiz. Şu anda yirmi yedi tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Yirmi yedi ülke. Yani bu az bir rakam değil. Tabii bu sağlam da bir şekilde sağlığından da biraz vermek gerekiyor. Çevrenden de vermek gerekiyor”

Yazılım şirketi kurduklarını da belirten Sami Kervancıoğlu, “Bir şirketten yola çıkıyorsun, dokuz tane şirket oluyor. Bakın en son ben yazılım şirketi bile kurdum. Bu yazılım şirketi neden kaynaklandı biliyor musunuz? Bakın bir Covid süreci yaşadık. Covid sürecinde biz makinelerimizi İtalya’dan alıyorduk. Baktık, makine gelmiyor, teknik parça gelmiyor. Ekibimi topladım dedim ki biz bu makineyi yapabiliyor muyuz ve yaparız dediler. Söktük makineyi beş ayda İtalya’nın yaptığı makinenin aynısını yaptık. Yazılım şirketini de böyle geliştirdik. Şimdi üniversitede olsun, lise grubunda olsun, teknik lisede olsun, sizler gibi değerli kıymetli kardeşlerimizi biz oraya alıyoruz. Hep beraber aile içerisinde bunu genişletiyoruz, geliştiriyoruz. Yani düşünün kendi makinamızla çok şükür kendimiz yapmaya başladık. İtalya’nın yaptığı makineyi beş yüz bin dolara aldığım makinayı yüz elli bin dolara yaptık” dedi.