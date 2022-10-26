Kervancıoğlu: "İş hayatında ve kariyerde sabır, sebat ve kanaat çok önemli"

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, çalışmadan, emek sarf etmeden ve hedef koymadan başarıyı yakalamanın zor olduğunu söyledi.

Kervancıoğlu, Kayseri Üniversitesi’nin kariyer etkinliğinde “Çıraklıktan Zirveye” konulu söyleşi gerçekleştirdi. İş hayatında başarının yollarını ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Kervancıoğlu, “Ben hayalime ulaşmak için çalıştım. 10 kişilik dükkanda bir mücadelemiz vardı. Şimdi Kahramanmaraş’ta 10 mağaza zincirimiz, Türkiye’de ise 175 noktadayız. Hedefimiz 195 noktaya ulaşmak ve 17 ülkedeki varlığımızı 40 ülkeye getirmektir" dedi.

Sami Kervancıoğlu ayrıca iş hayatında ve kariyerde sabır, sebat ve kanaatin çok önemli olduğunu belirterek çalışmadan, emek sarf etmeden ve hedef koymadan başarıyı yakalamanın zor olduğunu kaydetti.

Konuşmalarının ardından Kervancıoğlu, 175 kilogramlık dondurmayı satırla kesti. Kesilen dondurmalar ise etkinliğe katılan 3 bin öğrenciye ikram edildi.