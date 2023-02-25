Kervan Lezzet Grubu: "İlk günden bu yana seferberlik halindeyiz"

Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin ardından seferberlik halinde olduklarını belirtti.

Kervan Lezzet Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm dünyayı yasa boğan bu afette yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve milletimize sabırlar diliyoruz. Kervan Lezzet Grubu olarak, ilk günden itibaren kendi acımızı unutup, depremin şehrimizde açtığı yaraları sarmak için adeta seferberlik halindeyiz. Bu süreçte tüm imkanlarımızla yardımına koştuğumuz şehrimizde bazı dezenformasyonlar ile karşı karşıya kaldık. Bu maksatlı ve yanıltıcı haberler depremin açtığı hasar kadar bizleri derinden yaralamıştır. 63 yıldır şehrimize ve memleketimize onurla hizmet eden ve Kahramanmaraş’ın neredeyse her köşe taşında emeği bulunan grubumuz; kamuoyunu aydınlatmak için bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur. Bugüne kadarki sükunetimizin gerekçesi, vaktimizi ve enerjimizi şehrimize destek vermekten başka bir şeye harcamamaktı! Ancak, yanlış ve eksik bilgilerle kamuoyunu yanıltan, şirketimize, markamıza ve memleketimize zarar veren bu haberlere gerçekleri paylaşarak cevap vermek elzem olmuştur.

Bilindiği üzere, Onikişubat ilçemizde yer alan ve Bistro şubemizin de yer aldığı Ezgi Apartmanı depremde yıkılmıştır. Şubemizde yapılan tadilatlar nedeniyle yıkıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kervan Lezzet Grubu tarafından binanın statiğini değiştirecek herhangi bir işlem yapılmamıştır. Söz konusu şubemiz 2003 yılında hizmete başlamış, 2017 yılında mimari dekorasyonu yapılmıştır. 2021 yılında ilgili kurumlarca yapılan denetimlerde projeye aykırı hiçbir işlemin yapılmadığı bir kez daha kayıt altına alınmıştır.

Sosyal medya mecralarında dolaşan ve apartman yönetimi tarafından şubemizde yapılan tadilatın incelenmesi talebine karşılık olarak ilgili kurumların 19.10.2021 tarihli E-86586395-953.2.3.99-11898 sayılı cevabı ile mimari projeye aykırı bir duruma rastlanmadığı açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki; bina yönetimi ile ilgili iddia edildiği gibi bugüne kadar herhangi bir itilaf veya yargıya taşınmış bir dava bulunmamaktadır.

Hal böyleyken, bir medya kuruluşu tarafından maksadı belli olarak yapılan haberler tarafımıza zarar verdiği kadar, toplumu ayrıştırmaya yönelik üslubu ile açıkça suç niteliği taşımaktadır. Nitekim, sahtelik ile menfaat devşirmeye çalışan, hiçbir dayanağı ve kaynağı olmayan bu medya kuruluşu hakkında 24 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunduk. Bu yalan haberler sadece şirketimizi ve markamızı değil; memleketimize de hedef aldığı aşikârdır. Şirketimiz konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Bunca acımız var iken; kaynağı ve gerçeği araştırılmadan ortaya atılan bu asılsız iddia ve iftiraların artık son bulmasını diliyoruz. Sevdamız Kahramanmaraş demiştik; sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan, bizlere ulaşan, sayısız destek mesajı ileten Kahramanmaraşlılara teşekkürü borç biliriz. Şehrimize her platformda destek olarak, yaraların sarılmasında ve şehrimizin yeniden yapılanmasında sorumluluk alarak üzerimize düşeni yapacağız. Büyük bir dayanışma ile bu zor günleri aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”