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Kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2022, 10:24
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D.(69) adlı şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda; farklı boylarda 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.