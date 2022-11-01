Kaza sonrası felçli kaldı, yürümesi için bir umut var

Kahramanmaraş’ta trafik kazasının ardından omurilik felci geçiren kadın, iki çocuğu için yürümek istediğini söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Hatice Nur Tras, trafik kazası sonrasında omurilik felci geçirdi. 11 aydır iki bacağı da tutmayan ve yatağa bağımlı olan kadın, tedavisi için destek istedi. Özel bir hastanede 20 günlük tedavinin ardından yürümesi için bir umut olabileceği söylenen genç anne, 27 bin TL’lik masrafı olduğunu aktardı.

11 aydır yatağa mahkum olduğunu belirten Hatice Nur Tras," 2021 yılında trafik kazası geçirdim. Omurilik felci oldum. Sinirlerimde kesik var ve yürüyemiyorum. Bunun için tedavi olmam gerekiyor ve bana el uzatılmasını istiyorum. Trafik kazasında arabamızı sıkıştırdılar ve eşim ağaca çarpıyor. Arabanın arka bagajı benim sırtıma düşüyor. Kemikler kırılıyor ve sinirler kesiyor. 11 aydır yürüyemiyorum, ayağa kalkamıyorum. Yatağa bağlıyım. Bu süreçte çok kötü günler geçirdim" dedi.

Çocuklarının elinden tutup gezmek istediğini aktaran Tras, "Çocuklarımın elinden tutup gezemedim. Çocuklarım anne kalk hadi parka gidelim dediklerinde götüremiyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Çok kötü bir şey. 2 tane çocuğum için yürümek istiyorum. Biri 3 yaşında biri 1,5 yaşında. Onların elinden tutup okula gitmek istiyorum. Bana yardım etmelerini istiyorum. Herkes bir engelli adayıdır. Ben daha önce yürüyordum. Böyle olacağını hiç bilemezdim. Şu an ben bir sınavdayım ve imtihandan geçiyorum. Hastalığımın tedavisi özel bir hastanede var .Orada 27 bin TL tedavi için ücret istiyor. Doktorlar ’20 günlük bir ilaç tedavisinin ardından bir ışık görebiliriz’ dedi. Sesimin duyulmasını istiyorum" ifadesini kullandı.