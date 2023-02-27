Kaymakam Ocak: “Yardımların devam etmesi büyük önem arz ediyor”

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde görevlendirilen Muş’un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, milletçe el ele verip tüm yaraları hep beraber saracaklarını belirterek, “Bundan sonra da depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak adına yardımların devam etmesi büyük önem arz ediyor” dedi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nurhak ilçe koordinatörü olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün başkanlığında Barış, Değirmenkaya, Alçiçek ve Kızılca mahallerinde sorumlu olan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak’ı ziyaret etti. Bulanık ilçesinde toplanan yardımları Kaymakam Ocak’a ulaştıran heyet, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Çadır kentlerde vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığını belirten Ocak, “Sorumlu olduğumuz Barış, Değirmenkaya, Alçiçek ve Kızılca mahallerinde depremzede kardeşlerimizin ihtiyacı olan çadırları kurduk. Vatandaşlarımızın güvenliği için kolluk kuvvetlerimiz 24 saat nöbet tutuyor. Sürekli ekibimizle birlikte alandayız, çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz, onların sorun ve taleplerini dinliyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çadır kentlerde seyyar tuvaletler, çamaşırhane ve banyolar kuruldu. Şimdi buradaki vatandaşlarımıza kalıcı konutları yapılana kadar barınabilecekleri konteyner kent kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şu anda alanda ve aralıksız çalışıyorlar. Ekiplerimiz bir yandan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılarken bir yandan da alanda hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

Nurhak’ta tüm çalışmaların Muş Valisi İlker Gündüzöz koordinatörlüğünde yürütüldüğünü ifade eden Ocak, “Bildiğiniz gibi Nurhak ile Muş kardeş şehir ilan edildi. Burada arama kurtarma ve enkaz kaldırma ve depremzedelerimiz için yürütülen tüm çalışmalar Valimiz İlker Gündüzöz koordinasyonunda yürütüldüğü için tüm alanda Muş ekibi var. Özel idare, belediyeler, kaymakamlar, Muş’un tüm kurumları burada. Onun için Muş ile Nurhak halkı arasında farklı bir kardeşlik, farklı bir gönül bağı oluştu” diye konuştu.

Depremin ardından bölgeye yardım gönderen Bulanık ilçe halkına da teşekkür eden Ocak, “Deprem herkesi olduğu gibi Bulanıklıları da derinden üzdü. Deprem ilk olduğu gün tüm Türkiye’de olduğu gibi Bulanık halkı da tek yürek oldu. Kısa sürede çağrımıza on binlerce vatandaşımız cevap verdi. Destekler çığ gibi büyüdü ve büyüyor. İlk çağrımızla yardımlarını esirgemeyen esnafımıza, STK temsilcilerine, kumbarasını söküp getiren, geleceğe dair umutlarımızı artıran kıymetli yavrularımıza, tırların yüklemesinden ipin çekilmesine kadar zerre faydası olan her bir vatandaşımıza, tüm Bulanıklılara canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah milletçe el ele verip tüm yaralarımızı hep beraber saracağız. Bundan sonra da depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak adına yardımların devam etmesi büyük önem arz ediyor. Deprem bölgesindeki depremzede kardeşlerimizin ihtiyaç duydukları, ihtiyaç listeleri zaman zaman valilik ve kaymakamlıkların resmi web sitelerinde ve sosyal medya sitelerinde yayınlamaktadır. Vatandaşlarımız yardımlarını yaparken özellikle buna göre yardımlarını yapmaları büyük önem arz etmektedir. Burada şu anda kuru gıdaya, temizlik malzemelerine ve erkek-kadın iç çamaşırına ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.