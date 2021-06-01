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Karaziyaret’te asfalt çalışmaları

Kahramanmaraş’ta yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfalt çalışmaları artarak sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 01.06.2021, 13:53
Karaziyaret’te asfalt çalışmaları

Kahramanmaraş’ta yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfalt çalışmaları artarak sürüyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, yoğun bir asfalt mesaisine başladı. Karaziyaret Mahallesinde asfalt çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, asfalt döküm işlemine devam ediyor.

Belediye Başkanı Necati Okay,“Yaz aylarında yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz asfalt serim işlemleri devam etmektedir. Şuanda ilçe genelinde bu çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle sürüyor. Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan tüm alanlarda asfalt çalışması yapmaktadır. Karaziyaret Mahallemizde yeni açılan yollarda ve mevcut yolların iyileştirilmesi çalışmaları yapılıyor” dedi.
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