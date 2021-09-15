banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!

Karadeniz mutfağını Kahramanmaraşlılara sevdirdi

Kahramanmaraş’a 15 yıl önce Trabzon’dan gelin olarak gelen Asiye Özkan, Karadeniz’in birbirinden lezzetli yemeklerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ 15.09.2021, 12:37
Karadeniz mutfağını Kahramanmaraşlılara sevdirdi

Kahramanmaraş’a 15 yıl önce Trabzon’dan gelin olarak gelen Asiye Özkan, Karadeniz’in birbirinden lezzetli yemeklerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

50 yaşındaki Asiye Özkan, Onikişubat İlçesi İstiklal Mahalle’sine KOSGEB desteğiyle 7 yıl önce kocası ile birlikte iş yerini açtı. Kocası Yusuf Özkan’ın desteği ile Trabzon’un mutfağını Kahramanmaraş’a taşıyan Özkan, ‘Asiye’nin Yeri’ isimli iş yerinde mıhlama, biber reçeli, havuç reçeli ve özel turşuları müşterilerin beğenisine sunuyor.

Kahramanmaraş halkının Karadeniz mutfağına karşı ayrı bir ilgisinin olduğunu ifade eden Asiye Özkan, “Ben Trabzonluyum ve eşim Kahramanmaraşlı. Evlendikten sonra Kahramanmaraş’a geldim ve burada yaşamaya başladım. Kahramanmaraşlıların Karadeniz’e karşı farklı bir hayranlığı var ve buraya neden bir Karadeniz mutfağını taşımayalım diye düşündüm. Destek alarak kendi iş yerimizi açtık ve 7 yıldır burada hizmet veriyorum. Kendi el emeği göz nurum hepsi. Burada bazlama, mantı, gözleme ve kahvaltı çeşitleri sunuyoruz. Özelikle mıhlamaya karşı fazla ilgisi olanlar geliyor. Bunun yanında biber reçeli, havuç reçeli ve Karadeniz mutfağına has özellikleri de sunuyoruz. Şuana kadar ilgi çok güzel. Buraya gelenlere Karadeniz havasını burada hissetmelerini sağlıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0