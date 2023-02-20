Karacasu’daki konteyner kentte alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Kampüsü’ne inşa edilen Geçici Konaklama Merkezi’nde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ülkenin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerin de destekleriyle şehir genelinde afet ve acil durum yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Karacasu Kampüsü’ne inşa edilen Geçici Konaklama Merkezi - konteyner alanında da bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve diğer belediyelerin de destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye kilit parke ve sıcak asfalt kazandırılıyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla konteyner alanının ulaşımı üst seviyeye çıkarılıyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nin depremzedelerin kullanımına sunulması hedefleniyor.