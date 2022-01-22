Kar savurdu, ekipler temizledi

Kahramanmaraş’ta 210 araç ve 400’ün üzerinde personelle kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürülüyor.

Kahramanmaraş’ta şehir genelinde bir yandan tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öte yandan yoğun yağışlar nedeniyle yola savrulan nesnelerin kaldırılması ve yaya yollarının açılması için seferber oldu.

Yoğun kar yağışının ardından şiddetli fırtına ve rüzgarın yaşandığı kentte, bir yandan yol açma ve buzlanma önleyici uygulamalar gerçekleştirilirken, öte yandan yaya geçitleri, otobüs durakları, yürüyüş yolları, üst geçitler de temizlendi. Çalışmalarda, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak yollara savrulan muhtelif türden nesneler kaldırıldı, güvenlik önemleri alındı. Ekipler, zemindeki buzların yürüyüş yollarında olumsuzluklara neden olmaması için kazıma ve tuz uygulamalarını da gerçekleştiriyor.