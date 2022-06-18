Kanlıdere’nin yeni köprüsünün temeli atıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı-Kanlıdere-Kale bağlantı yolu projesi çerçevesinde bölgeye kazandırılacak yeni köprünün temel atma töreni gerçekleştirildi. Tarihi Kanlıdere Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen temel atma programında konuşan Başkan Güngör, yeni köprünün 89 gün içerisinde açılışını yapacaklarını söyledi.

Başkan Güngör, “Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sarayaltı - Kanlıdere - Kale bağlantı yolu projemiz çerçevesinde bugün temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz köprümüz, şehir merkezimizin trafik yükünü azaltma bakımından çok önemli bir proje. 30 Milyon liralık yatırım. Kanlıdere Köprüsü’nü de restore ederek yayalaştıracağız. Projemizi hayata geçirmek için 89 günlük bir süre belirledik. Bunun için de inşaat alanımıza bir zaman sayacı koyduk. Sayaç bugünden itibaren 89’dan geriye doğru saymaya başlayacak. İnşallah 89 gün içerisinde yeni köprümüzün açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kentte devam eden ulaşım çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Hayrettin Güngör, “Kuzey Çevre Yolumuz şehrimizin en önemli arterlerinden bir tanesi. Kuzey Çevre Yolumuzun giriş ve çıkışındaki toplam 20 kilometrelik kısmın Karayolları’na devredilmesi konusunda Cumhurbaşkanımız talimat vermişti. Karayolları Genel Müdürlüğü de Kuzey Çevre Yolumuzun 20 kilometrelik kısmında gerçekleştireceği çalışmaların proje aşamasında sona geldi. İnşallah Kuzey Çevre Yolumuzun kalan 20 kilometrelik kısmı da Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Ağcalı Kavşağı’ndan Adana yoluna bağlanan Güney Çevre Yolu projemiz de şehrimiz için çok önemli. Burada yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde bir yol açıyoruz. Adana bağlantısını sağlayacak bu yeni arter şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlatacak. Sonraki aşamada da Adana yolundan havaalanı kavşağına kadar olan kısmın bağlantısını sağlayacağız. İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projemizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hamdolsun burada da son aşamaya geldik” dedi.