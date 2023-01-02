Kampüs Büs hizmete girdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik gerçekleştirdiği ücretsiz Kampüs Büs projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine yönelik Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Kampüs Büs projesinin tanıtımı Avşar Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerinin günün her saatinde ücretsiz olarak faydalanacağı ulaşım hizmetinin hayata geçmesi ile birlikte öğrencilerin kampüs içerisinde ulaşım sıkıntısı çözüldü.

Yunus Emre Kongre Merkezi önünde gerçekleştirilen programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öğrencilerimizin çeşitli talepleri olmuştu ve bunlardan bir tanesi de kampüs içerisinde otobüsün ring olarak geçmesiydi. Daha önce otobüsümüz kampüs içerisinde belli bir ücret dahilinde ring olarak ulaşım sağlıyordu. Bunu yeni yılda ücretsiz olarak yaptık ve otobüsümüz kampüs içerisinde artık ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize taşıma hizmeti gerçekleştirecek” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Naime Oymak, “Kampüs Büs hizmetinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabahları yurdumuz yukarıda olduğu için yürümek çok zor oluyor ve ücretiz olması da güzel oldu. Sabahları kart ile uğraşan arkadaşlarımız oluyordu. Bu şekilde bize rahatlık sağladı. Kampüs Büs’ü bize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nde eğitim alan Senem Yılmaz, öğrencilere yönelik yapılan Kampüs Büs projesinden memnun kaldığını belirterek, “Bizim fakülteden diğer fakülteye gideceğimiz zaman soğuk kış günlerinde özellikle yürümek istemiyordum. Kampüs Büs’e binip artık kısa sürede istediğimiz yerlere gideceğiz arkadaşlarımız ile birlikte ve aynı şekilde derse de geç kalmayacağız” şeklinde konuştu.

Yürüme mesafelerinin bazı durumlarda zor olduğunu söyleyen Tarih Bölümü öğrencisi İbrahim Berker, şunları dile getirdi: “Özellikle Ramazan Ayı’nda ve kötü hava şartlarında yürümek çok zor oluyor. Bu yüzden Kampüs Büs’ün hayata geçirilmesi öğrenciler için çok önemli bir şey. Şahsen sevdiğim bir uygulama oldu ve devamını da bekliyoruz.”