Kahramanmaraş’tan yangın bölgesine anlamlı destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinesinde bir süredir orman yangınlarının yaşandığı Antalya’ya çok sayıda medikal malzeme ve 1 ton kuru mama sevk ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bir haftadır geniş orman bölgelerinde yangınların meydana geldiği ve ekosistemin olumsuz etkilendiği Antalya’ya destek olmak amacıyla harekete geçti.

Düzenlenen destek çalışmalarına ilişkin Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda, yardım aracımız bölgeye hareket etti. Yangın afet bölgesindeki canlılarımızın tedavisi maksadıyla medikal malzemeler ve mama sevk ettik. Evcil hayvanlar, nadir türler ve daha sayısız canlımızın yaşadığı ormanlarımızda meydana gelen yangınları üzüntüyle takip ediyor, bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz. Bölgede çalışan herkese kolaylık diliyoruz” ifadelerine yer verildi.