banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
Cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece'de Göl sineği paniği!
İstanbul Büyükçekmece'de Göl sineği paniği!
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Gram altın 500 TL'nin üzerinde
Gram altın 500 TL'nin üzerinde

Kahramanmaraş’tan Filistin’e hem dua hem de gıyabi cenaze namazı

Kahramanmaraş’ta cuma namazı sonrası, İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

KAHRAMANMARAŞ 14.05.2021, 14:58
Kahramanmaraş’tan Filistin’e hem dua hem de gıyabi cenaze namazı

Kahramanmaraş’ta cuma namazı sonrası, İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Abdülhamid Han Camii’nde kılınan cuma namazının ardından toplanan kalabalık ellerini Filistinli Müslümanlar için kaldırdı. İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER-KAMİMDER) Başkan Yardımcısı Muharrem Okumuş tarafından yapılan duaya cami çıkışı cemaat hep birlikte katıldı.

Ulu Cami’de ise, Anadolu Gençlik Derneği tarafından Filistin’de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası cemaat ile birlikte grup Filistinli Müslümanlar için dua etti.
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu