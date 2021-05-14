Kahramanmaraş’tan Filistin’e hem dua hem de gıyabi cenaze namazı

Kahramanmaraş’ta cuma namazı sonrası, İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Abdülhamid Han Camii’nde kılınan cuma namazının ardından toplanan kalabalık ellerini Filistinli Müslümanlar için kaldırdı. İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER-KAMİMDER) Başkan Yardımcısı Muharrem Okumuş tarafından yapılan duaya cami çıkışı cemaat hep birlikte katıldı.

Ulu Cami’de ise, Anadolu Gençlik Derneği tarafından Filistin’de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası cemaat ile birlikte grup Filistinli Müslümanlar için dua etti.