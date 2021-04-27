banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ÖSYM'den ALES açıklaması!
ÖSYM'den ALES açıklaması!
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!

Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 27.04.2021, 19:04
2
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi Kahramanmaraş-Nurdağı kara yolunda meydana geldi. Plaka ve sürücü isimleri öğrenilemeyen araçlar Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki 4 yaralıya müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası kısmen trafiğe kapanan yol araçların yol dışı edilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?