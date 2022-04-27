Kahramanmaraş’ta zararlılarla mücadele kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında muhtemel kene vakasına karşı tedbir amaçlı tarama ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle böcek popülasyonlarında gözlenen artışla birlikte zararlılarla mücadele için harekete geçti. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından şehrin muhtelif yerlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında kene vakasına karşı tedbir amaçlı tarama ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından çalışma gerçekleştirilen adresler arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Kılavuzlu Mesire Alanı, Atatürk Parkı gibi vatandaşların yoğun kullandığı alanlar yer aldı. Devam eden ilaçlama çalışmalarıyla, kene ve türevi zararlıların yol açabileceği sağlık sorunlarının engellenmesi hedefleniyor.