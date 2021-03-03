Kahramanmaraş’ta yeni normal süreçte denetimler artırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Yeniden Kontrollü Normalleşme’ sürecinin devreye girmesiyle denetimlerini artırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ‘Yeniden Kontrollü Normalleşme Süreci’ denetimlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarındaki maske, mesafe ve temizlik uygulamaları sıkı takip altına alındı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen toplu taşıma denetimlerinde yaklaşık 40 otobüs hattında seyreden araçların yolcu sayısı, dezenfektan ve maske kullanımları denetlendi. Denetimlerde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 3514 Sayılı Genelge kapsamında yeniden faaliyete giren iş yerlerinin de yer alacağı belirtiliyor.