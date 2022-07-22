Kahramanmaraş’ta yaz spor okullarına yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları toplamda 2 bin 550 kursiyerle eğitimlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şehirde sporu teşvik etmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nı çocuklarla buluşturdu.

8 - 13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen futbol, güreş ve yüzme branşlardaki spor kurslarında toplamda 2 bin 550 kursiyer ücretsiz eğitim alıyor. Kursiyerlerin eğitim alanları ve evleri arasındaki ulaşım da Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

Kursiyerlere, eğitim aldıkları spor branşına uygun forma - şort takımı, şapka, bone gibi ekipman desteğinde de bulunuldu.