Kahramanmaraş’ta Yavşan Yaylası’nın yolu yenilendi

Türkiye’nin sayılı tabiat parkları arasında gösterilen Yavşan Yaylası’na ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arter baştan sona yenilendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm alanlarının potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin 39. Tabiat Parkı olan Yavşan Yaylası’na ulaşım yatırımı yapıldı. Onikişubat Dereboğazı Mahallesi’nde Yavşan Yaylası’na ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arter baştan sona yenilendi. Şeritlerin darlığı sebebiyle geçişlerde sorun yaşanan bölgelerde genişletmelerin de yapıldığı arter ile artık Yavşan Yaylası’na kesintisiz ulaşım sağlanıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak turizm alanlarımızın potansiyelinin artırılmasına yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda Yavşan Yaylası’na ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. Dereboğazı Mahallesi’nden itibaren geçişlerde sorun olan bölgelerde genişletme çalışmalarını da tamamladık. Gerçekleştirilen yatırımla Yavşan Yaylası’na ulaşım sağlayan yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Şehrimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.