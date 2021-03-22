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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 15 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 22.03.2021, 14:18
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 15 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Pazarcık İlçesi’nde 7 farklı olayla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, 8 gram metamfetamin, 15 gram eroin, 3 gram esrar, 8 gram bonzai ve 2 adet lyrıca hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi bulunan F.G.(25), K.D. (29), A.S. (20), F.G. (25), E.U. (27), R.K. (21) A.C.(20) M.A.Y.(18) M.B.(28) I.K.(23) P.T.(44) Y.E.D.(26) D.B.(26) S.B.(21) ile C.T.(21) yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
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