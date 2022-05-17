Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, narkotik polisi, şüpheli O.R.’nin aracında ve evinde yaptığı aramada paketler halinde 1 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.