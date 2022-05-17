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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın yurt dışındakilere satılması gibi bir durum söz konusu değil."
Bakan Kurum: "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ediliyor. 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi)."
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 tutuklama
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2022, 08:55
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, narkotik polisi, şüpheli O.R.’nin aracında ve evinde yaptığı aramada paketler halinde 1 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.