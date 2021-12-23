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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 11:33
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesindeki yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, O.A.’nın (27) üzerinden 101 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.